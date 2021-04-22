Житомирські патрульні затримали одного з грабіжників, які напали на школяра, пошук ще двох продовжується

Учора, близько 22-ї години, на службу 102 надійшло повідомлення про грабіж неповнолітнього.

Заявниця розповіла, що на вулиці Східна троє невідомих осіб побили та забрали рюкзак з особистими речами її 13-річного сина. Медики забрали дитину на огляд до лікарні.

Патрульні розпочали обстеження прилеглих територій в пошуках нападників та через кілька хвилин виявили особу схожу за описом заявниці. Чоловіка затримали.

Неподалік місця затримання, на одній з клумб, поліцейські виявили рюкзак з речами учня.

Для з’ясування усіх обставин події інспектори викликали слідчих. Пошук ще двох нападників триває.

Патрульна поліція Житомирської області