Поліція Полтави встановлює обставини загибелі жінки та її сина

До Полтавського районного управління поліції 12 січня надійшла інформація від місцевого жителя обласного центру, що по вулиці Великотирнівській його сусіди давно не виходили на зв’язок, а із квартири, де вони проживають, чути специфічний запах. Поліція розпочала розслідування.

Отримавши інформацію від громадян, на місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та рятувальники.

Відчинивши квартиру, поліцейські виявили всередині двох осіб без ознак життя. Ними виявилися: мешканка квартири, 1949 року народження, та її син, 1967 року народження. Наразі тіла померлих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління

та СУ ГУНП)