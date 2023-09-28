На Харківщині «по гарячих слідах» затримано зловмисників, які обікрали двох жінок більш ніж на $40 тисяч

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом мешканцям м. Зміїв віком 34, 45, 46 років за фактом крадіжки, вчиненої повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. ч. 4, 5 ст. 185 КК України).

За даними слідства, троє раніше знайомих чоловіків мали «по наводці» обікрасти будинок у м. Мерефа. Власницями приватного домоволодіння були дві жінки.

Для цього зловмисники 26 вересня цього року приїхали з м. Зміїв до Мерефи на автомобілі, підібравши зручний час, коли господарів не буде вдома. Двоє з них виломали віконну раму та проникли до будинку, а третій залишився на території домоволодіння «контролювати обстановку».

Чоловіки викрали у жінок понад 40 тисяч доларів США та ювелірні прикраси. Із вкраденим зловмисники сіли до автівки та поїхали. Проте далеко втекти не вийшло: правоохоронці затримали їх у м. Зміїв в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім трьом підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура