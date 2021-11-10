У Київі затримали псевдомінера районного відділу поліції

Зловмисник погрожував підірвати підрозділ у Дніпровському районі Києва. Протягом години правоохоронці встановили та затримали порушника. Відтепер чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

До столичної служби порятунку зателефонував невідомий та повідомив, що підірве відділення поліції, яке розташоване на вулиці Петра Запорожця. Працівники ДСНС одразу передали інформацію правоохоронцям та за вказаною адресою негайно виїхали вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи та рятувальники.

Поліцейські оперативно евакуювали з приміщення держустанови співробітників та відвідувачів. Під час перевірки будівлі та прилеглої до неї території фахівці не виявили жодних небезпечних предметів чи речовин.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки зловмисника та протягом години затримали його за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Псевдомінером виявився киянин, 1978 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вибухівки.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Наразі слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують чоловіку повідомлення про підозру. Зловмиснику загрожує до шести років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва