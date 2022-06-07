У Колонії на Вінниччині засуджений вбив «колегу» молотком

Конфлікт між двома засудженими виник в приміщенні майстерні. 32–річний чоловік під час суперечки наніс молотком кілька ударів по голові одному із засуджених. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Проводиться розслідування.

До поліції надійшло повідомлення від працівників виправної установи про те, що у майстерні вони виявили тіло 47-річного засудженого без ознак життя.

На місце злочину працювала слідчо-оперативна група поліції.

На підставі зібраних речових доказів на місці злочину працівники поліції встановили особу чоловіка, причетного до вчинення особливо тяжкого злочину. Ним виявився 32-річний засуджений, який неодноразово судимий за майнові та особливо тяжкі злочини.

З’ясувалось, що між чоловіками виник словесний конфлікт, в ході якого підозрюваний молотком наніс кілька по голові потерпілому. Тілесні ушкодження виявились несумісні з життям — чоловік помер.

Слідство оголосило чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області