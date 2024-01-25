У Конотопі затримали чоловіка, який під час сварки убив батька… швейною машинкою

Спричинені ушкодження не дали шансу на життя потерпілому – він помер на місці події. Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненому.

До Конотопського районного відділу поліції звернувся 48-річний чоловік та повідомив, що за місцем мешкання виявив батька з розбитою головою без ознак життя. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом підрозділу.

Під час огляду помешкання поліцейські виявили тіло 73-річного чоловіка, обличчя і голова якого були понівечені. Кількість крові в кімнаті вказувало, що саме там був скоєний злочин. Правоохоронці вилучили 2 швейні машинки з нашаруванням речовини бурого кольору, які ймовірно і стали знаряддям вчинення вбивства.

У ході проведення оперативних заходів працівники сектору кримінальної поліції відпрацьовували версію щодо причетності до злочину самого заявника, але чоловік все заперечував. Проте під тиском беззаперечних доказів зловмисник у скоєному зізнався та розповів як побутова сварка переросла у бійку.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області