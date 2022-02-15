У Коростені поліцейські охорони затримали причетного до пограбування

Уночі 14 лютого на вулиці райцентру у місцевого жителя відібрали мобільний телефон. Поліцейські охорони, які прибули за викликом, оперативно розшукали схожих за описом учасників події. В одного з них вилучили чужий ґаджет. Нині триває з’ясування всіх обставин.

Близько 22:10 до поліції надійшло телефонне повідомлення про пограбування, відтак про подію були сповіщені наряди правоохоронців, які працювали у місті. Першими на місце події прибули поліцейські взводу реагування Коростенського райвідділу УПО.

Як з’ясувалось, 26-річний місцевий житель знаходився на вулиці неподалік свого будинку, коли до нього підійшли двоє чоловіків. Один з них з погрозами відібрав у заявника мобільний телефон. Потому кривдник з товаришем утекли. Потерпілий описав правоохоронцям їх зовнішність.

Поліцейські розпочали огляд прилеглої території та вже скоро виявили на вулиці міста схожих за описом чоловіків. Ті заметушилися та намагалися втекти. Тож правоохоронці їх зупинили. У подальшому виявилося, що у одного з них, 24-річного місцевого жителя, був викрадений ґаджет.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Нині триває встановлення всіх обставин події.

Відповідно до ч. 1 ст. 186 (Грабіж) КК України відкрите викрадення чужого майна карається штрафом від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 4 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області