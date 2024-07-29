У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у смертельному побитті співмешканки

Уранці 26 липня в одній з квартир було виявлено тіло її 48-річної власниці. Поліцейські запідозрили насильницьку смерть коростенки, а згодом експерти підтвердили таке припущення. Оперативники кримінальної поліції Коростенського райуправління встановили, що до смерті жінки причетний її співмешканець.

До поліції звернулись мешканці багатоповерхівки з повідомленням про неприємний запах, що йшов з однієї з квартир. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. У помешканні правоохоронці виявили господиню без ознак життя та зі слідами побиття на тілі. Попередньо, від моменту її смерті минуло кілька днів.

Поліцейські вилучили з місця події ймовірні свідчення злочину та призначили низку експертиз. Під час розтину було встановлено, що смерть жінки настала внаслідок множинних травм грудної клітини та шоку.

Вже за кілька годин поліцейські встановили, що до події може бути причетний 51-річний співмешканець загиблої. Його розшукали неподалік будинку та затримали у процесуальному порядку.

Попередньо, 24 липня між співмешканцями виникла сварка під час спільного вжиття спиртного. Тоді чоловік заподіяв жінці низку ударів. Згодом пішов з дому.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України). Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Коростенської окружної прокуратури.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

Коростенське районне управління поліції