У Ковелі слідчі повідомили про підозру двом волинянам у вчиненні розбою

Одному зловмисникові обрали запобіжний захід. Нападникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Пригода трапилася у кінці серпня у Ковельському районі. Двоє зловмисників, вночі, за місцем проживання 46-річного жителя району побили його і відкрито заволоділи мобільним телефоном та ТБ-тюнером. Сума викраденого майна склала майже 1500 тис. грн. Потерпілий звернувся за допомогою до медиків.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 186 (Грабіж з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, однак, згодом кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій, поєднаний з проникненням у житло.

Поліцейські встановили, що злочин скоїли жителі Ковельського району, 23 та 50 років. Викрадені речі вилучили.

«Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Одному із підозрюваних обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншому правопорушнику», — повідомив Аркадій Найдич, начальник Ковельського відділу поліції.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області