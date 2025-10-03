У Ковелі водій збив на смерть 6-річну ддівчинку

Автопригода трапилася по вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі. За попередньою інформацією, 42-річний водій автомобіля Merсedes Sprinter здійснив наїзд на 6-річну дівчинку, ковельчанку.

Дитина від отриманих травм померла у лікарні. Попередньо водій був тверезий.

На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція з’ясовує усі причини та обставини автопригоди.

Сектор комунікації поліції Волинської області