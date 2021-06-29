У Краматорську двоє юнаків вбили чоловіка і «випадково знайшли» його тіло

У Краматорську Донецької області двоє юнаків жорстоко вбили 40-річного чоловіка. Тіло вкинули у воду і повідомили до поліції про потопельника.

Про це повідомляють у Департаменті карного розшуку.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у Краматорську у місцевій водоймі виявили тіло чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 40-річний місцевий житель.

Поліцейським вдалося встановити, що до вбивства чоловіка причетний 16-річний хлопець, який виявився заявником, що повідомив про «випадково» знайдене у водоймі тіло. Його затримали через кілька годин. На пошуки та затримання його 22-річного спільника витратили більше часу та ресурсів.

16-річний підліток пояснив, що повідомив до поліції про тіло, оскільки хотів, щоб вбитого «поховали, як людину».

«Наразі двом зловмисникам вже повідомлено про підозри та обрано міри запобіжних заходів — тримання під вартою. За попередньою інформацією, причиною вбивства стали різні політичні погляди юнаків та потерпілого», — зазначили у Департаменті. // ТСН