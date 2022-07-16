На Хмельниччині у зловживанні службовим становищем підозрюють директора професійного навчального закладу

Слідчі відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції за оперативного супроводження працівників сектору захисту інтересів суспільства і держави кримінальної поліції ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру директору одного з професійних ліцеїв області.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що в листопаді 2020 року освітянин здав в оренду одному із сільськогосподарських підприємств області понад 200 га землі, виділеної державою в постійне користування навчальному закладу для проведення практичних занять з учнями, які опановували аграрні професії.

Як з’ясувалось, відповідно до умов укладеного між сторонами договору, державний навчальний заклад для забезпечення функціонування навчального процесу, та підтримання матеріально-технічної бази, від сільськогосподарського підприємства мав отримати частину зібраного врожаю, а саме — насіння соняшника, або його грошовий еквівалент, відповідно до середньої ринкової ціни продукту, станом на момент закінчення проведення сільськогосподарських робіт.

Використовуючи свої владні повноваження, в жовтні 2021 року освітянин, діючи всупереч інтересів навчального закладу, під час визначення належної сторонам кількості зібраного соняшника, підписав акти розрахунку вирощеної сільськогосподарської продукції, у яких значилась значно нижча ціна насіння, чим засвідчив документи, що містять недостовірну інформацію про вартість зібраного врожаю та обсяги належної навчальному закладу сільськогосподарської продукції.

Таким чином, зазначені умисні дії директора, які виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, спричинили тяжкі наслідки для навчального закладу на суму понад 1 млн 232 тис гривень.

Наразі слідчі дії тривають, посадовцю оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області