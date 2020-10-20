У Краматорську судитимуть батьків, з вини яких від голоду загинула 2-річна дитина

За процесуального керівництва Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 166 КК України стосовно батьків, які обвинувачуються у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до її загибелі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2019 року до Комунальної медичної установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання» Краматорської міської ради госпіталізовано 2-річного хлопчика, у якого діагностовано білково-енергетичну недостатність 3 ступеню та затримку психомоторного і мовленнєвого розвитку, що виникли внаслідок недостатнього харчування.

Незважаючи на вимоги лікарів та соціальних працівників, батьки не забезпечили синові належного харчування та під час погіршення стану здоров’я малюка до лікарів не звернулись, що призвело до його смерті.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури