У Краматорську взято під варту підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дитини

За клопотанням Краматорської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який підозрюється у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2021 року мешканець м. Краматорська зателефонував знайомій 11-річній дівчинці та запропонував зустрітись. На зустріч вона прийшла у компанії однолітків — двох дівчат та хлопця. Підозрюваний повів дітей до лісосмуги, де, погрожуючи дівчинці фізичною розправою, запропонував вступити з ним у статеві відносини.

Отримавши відмову, він схопив дитину за руку, поволік за собою та, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував.

Про те, що сталося, друзі потерпілої повідомили своїм батькам, які звернулись до поліції.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури