Викрито групу осіб, які організували збут наркотиків на території Бахмутської установи виконання покарань

До складу групи входили працівник виправного закладу та двоє ув’язнених. Ділки діяли за заздалегідь розробленою схемою та чітким розподілом ролей. Задокументували злочинну діяльність співробітники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НПУ спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Краматорськ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, при взаємодії з працівниками ДУ «Бахмутська установа виконання покарань № 6».

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2020 року 36-річний працівник Бахмутської установи виконання покарань, діючи за попередньою змовою з 37-річним та 31-річним ув’язненими, збував наркотичні засоби (метадон, канабіс, опій) іншим ув’язненим установи.

Члени групи розподілили між собою «повноваження». В обов’язки робітника установи входила організація безперешкодного потрапляння наркотичної речовини на територію закладу, а ув’язнені займалися безпосереднім збутом.

Поліцейські провели ряд оперативних заходів та під час чергової спроби пронести наркотики на територію виправної установи був затриманий працівник закладу в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці провели ряд обшуків за місцем перебування, мешкання фігурантів та у камерах. Вилучено речові докази: згортки з метадоном, шприци, чорнові записи.

Усім трьом особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 (збут наркотичного засобу у місця позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Донецької області