Задушив та заховав тіло у ванній: у Києві затримано підозрюваного у вбивстві підопічного пенсіонера

Зловмисник більше 10 років доглядав за підопічним, отримуючи кошти від його родичів, які перебувають за кордоном. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що мешканець будинку на вулиці Почайнинській викидає речі з вікна. На місце події для з’ясування усіх обставин виїхали співробітники кримінальної поліції, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Поспілкувавшись з порушником, правоохоронці виявили, що той перебуває в неадекватному стані, ймовірно, під діє алкоголю чи наркотичних речовин. Під час огляду приміщення охоронці порядку виявили тіло власника оселі у ванній, закиданого речами.

«Ми встановили, що фігурант останні десять років проживав у цій квартирі разом із 71-річним чоловіком та доглядав за ним. За це він отримував кошти від доньки підопічного, яка мешкає за кордоном, а також розпоряджався його пенсією. Проте, останнім часом зловмисника дратувало, що дідусь вже не міг самостійно піклуватись про себе. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив свого підопічного, після чого поклав тіло у ванну та закидав речами», – розповідає тимчасовий виконувач обов’язків начальника Подільського управління поліції Денис Сілочі.

Після скоєного зловмисник ще декілька днів жив із тілом загиблого та вживав спиртні напої. Проведена судово-медична експертиза встановила, що смерть пенсіонера настала внаслідок механічної асфіксії.

«Ми затримали 34-річного місцевого мешканця та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. В рамках досудового розслідування буде призначено ряд експертиз, зокрема й судово-психіатрична для визначення осудності підозрюваного. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», – додав Денис Сілочі.

Відділ комунікації поліції Києва