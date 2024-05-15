У Кременчуці помер водій маршрутного таксі, якому наніс тілесні ушкодження пасажир

Про смерть водія маршрутного таксі, якого доставили з тілесними ушкодженнями до лікарні Кременчука 9 травня, поліцію повідомили медики 14 травня. За даним фактом триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 9 травня між двома чоловіками стався конфлікт на одній з автостанцій Кременчука.

За попередньою версією слідства, чоловік 1992 року народження спричинив тілесні ушкодження водієві маршрутного транспортного засобу, 1969 року народження. Постраждалого каретою швидкої госпіталізували до лікарні. На жаль, 14 травня потерпілий помер в медичній установі.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато кримінальне провадження за статтею 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького РУ поліції)