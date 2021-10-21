У Кривому Розі чоловік стріляв у підлітків, а потім забарикадувався у квартирі

У Кривому Розі за стрілянину біля житлового будинку поліція затримала 58-річного чоловіка.

За інформацією правоохоронців, у Покровському районі міста чоловік з травматичної зброї стріляв у бік неповнолітніх хлопців, а потім закрився у власній квартирі.

Місцевий житель двічі вистрілив з травмата в сторону двох неповнолітніх хлопців. Після стрілянини, правопорушник, злякавшись відповідальності, закрився у власній квартирі.

Під час огляду приміщення правоохоронці вилучили у нього травматичну зброю калібру 9 мм та доставили чоловіка до відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій. Речові докази направили для проведення експертизи. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»