У Кривому Розі школярки жорстоко побили свою однолітку

В одній зі шкіл Кривого Рогу учениці побили свою однолітку.



Відео інциденту опублікував у Facebook блогер Олексій Таймурзін. За його словами, інцидент стався в школі №15, в металургійному (Дзержинському) районі.

Блогер висловив сподівання, що на відео належним чином відреагують адміністрація навчального закладу та місцева влада.

На кадрах можна бачити, що школярка стоїть перед своїми кривдницями на колінах і терпить образи, а коли намагається відповісти, її валять на землю і б’ють. // Діло