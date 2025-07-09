Взято під варту закарпатку, яка у стані сп’яніння скоїла ДТП із загибеллю прикордонника

60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави — такий запобіжний захід, за клопотанням слідчих ГУНП в Закарпатській області суд обрав 53-річній закарпатці, яка 7 липня скоїла смертельну ДТП у місті Перечин. Внаслідок аварії у лікарні від отриманих травм помер 45-річний прикордонник Чопського загону, який того дня ніс службу у складі прикордонного наряду на контрольному посту.

Аварія сталася о пів на п’яту ранку. Слідчі, які виїжджали на місце події, встановили, що водійка «BMW X5» не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та в’їхала в бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців.

У фігурантки були явні ознаки сп’яніння, однак вона відмовилася від освідування. Водійку та її 31-річного пасажира, мешканця Івано-Франківщини, доставили до лікарні.

За скоєння смертельної ДТП у стані сп’яніння зловмисницю поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Після того, як медики обстежили водійку та здійснили у неї забір крові, її було поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

За скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Поліція Закарпатської області