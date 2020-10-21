В Киевской области похитители 6-летней дочери телеведущей требовали 200 тыс. долларов

В Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс. долларов.

Во время передачи 150 тыс. долларов, лица, причастные к похищению были задержаны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ОГПУ.

“По данным следствия, 21 октября 2020 на территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс. долларов за возвращение ребенка. Они тщательно готовились к совершению преступления, распределив между собой роли и арендовав здание, в котором намеревались удерживать ребенка”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время передачи 150 тыс. долларов, лиц, причастных к похищению, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Ребенка возвращено родителям.

“С целью разоблачения преступной деятельности правоохранительных органов одновременно проведены обыски в домовладениях и транспортных средствах участников этой организованной группы”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщают в СМИ, речь идет о блогере Алене Лоран.