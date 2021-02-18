У Кривому Розі затримали членів наркоугруповання, які щомісяця збували майже 2000 доз метамфетаміну

До його складу входило сім осіб, які налагодили роботу двох лабораторій із виготовлення метамфетаміну та розгалужену мережу його збуту.

Викрили діяльність злочинної групи, а також місце знаходження нарколабораторій оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Поліцейські встановили, що організував наркобізнес 41-річний мешканець Кривого Року. Допомагали йому ще шість осіб. Зловмисники налагодили потужне виробництво метамфетаміну та розгалужену мережу його збуту серед мешканців міста та області, а також серед мешканців Кропивницького.

На території Кривого Рогу функціонували дві лабораторії. Одна знаходилася у помешканні фігуранта в Покровському районі, друга – у гаражі в Саксаганському районі. Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі: координація роботи, контроль за технологічним процесом виготовлення, придбання компонентів і збут психотропів дрібними та оптовими партіями.

Розповсюджували метамфетамін за допомогою системи «закладок» та «з рук у руки», а також через наркодилерів. За один грам «товару» зловмисники отримували 1500 гривень. Розрахунки проводилися як в безготівковій формі, так і готівкою.

Потужності лабораторій дозволяли виготовляти щомісяця близько 2000 доз, а відтак отримувати організатору понад 3 мільйони гривень прибутку. Отримані від злочинної діяльності кошти він розподіляв між усіма учасниками угруповання.

16 лютого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали організатора та одного з учасників угруповання та припинили діяльність нарколабораторій. Саме затримані контролювали їх діяльність та збут психотропів.

За результатами проведення 30 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили готового до продажу метамфетаміну на 600 тисяч гривень, а також лабораторне обладнання, сировину для його виготовлення, 200 банківських карток, 30 мобільних телефонів, автомобілі зловмисників, зброю та грошей у різній валюті.

Загалом було вилучено майна на 3 мільйони гривень.

На даний час двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Після завершення всіх процесуальних заходів правова оцінка буде надана діям інших учасників угруповання.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За виготовлення та збут наркотиків зловмисникам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України