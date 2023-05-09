На Полтавщині поліція викрила злочинну групу рекетирів, які погрожували жертвам фізичною розправою

П’ятьох полтавців, віком від 22 до 39 років, обґрунтовано підозрюють у причетності до вимагання коштів, розбійного нападу, незаконного позбавлення волі та привласнення документів. 5 травня цього року суд задовольнив клопотання слідчих поліції, погоджене з обласною прокуратурою, та узяв фігурантів під варту. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Злочинну групу, що спеціалізувалася на вчиненні особливо тяжких злочинів, затримали слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням силового підрозділу патрульної поліції «ТОР» та батальйону поліції особливого призначення Головного управління поліції Полтавщини.

Очільник обласної поліції зазначив:

«На підставі ухвал Октябрського районного суду м. Полтави слідчі провели понад десяток санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів та в автомобілях, якими вони користувалися. Під час процесуальних дій вилучено предмети, якими спільники погрожували жертвам, майно потерпілих, гроші у національній та іноземній валюті, мобільні телефони, банківські картки, флеш накопичувачі, автомобілі та інші речові докази. Усім чоловікам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, чотирьом з них обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до кримінальної діяльності підозрюваних».

Досудовим розслідуванням встановлено причетність фігурантів щонайменше до чотирьох фактів вимагання, вчинених на території обласного центру та Полтавського району, два з яких поєднанні з розбоєм, три – з незаконним позбавленням волі людини.

Так, зокрема, на початку травня цього року спільники вдерлися до будинку 17-річного полтавця та змусили юнака віддати їм 38 тисяч гривень. Потім, погрожуючи розправою, утримували потерпілого в автомобілі до завершення перереєстрації його електронного гаманця з валютою на рахунку. Для подолання опору та унеможливлення виклику поліції один із фігурантів залишився з його дівчиною у квартирі.

Перед цим поплічники погрожували відібрати автомобіль у 45-річного мешканця міста, якщо він не погодиться передати їм 10 000 доларів США. Для забезпечення виконання вимоги зловмисники привласнили його паспорт та документи на транспортний засіб, а також погрожували насильством.

А наприкінці квітня, посеред білого дня, увірвалися з ножами на подвір’я мешканця Нових Санжар. Силою змусили 28-річного чоловіка сісти до їх автомобіля, вивезли до обласного центру та утримували потерпілого проти його волі до отримання 1000 євро.

Фігурантам інкримінують вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану (частина 4 статті 189 Кримінального кодексу України); груповий розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, та проникненням у житло, в умовах воєнного стану (частина 4 статті 187); незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (частина 2 статті 146) та незаконне привласнення паспорта та інших важливих особистих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (частина 3 статті 357). Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Слідчого управління ГУНП)