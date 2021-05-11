У Крижополі затримали серійних злодіїв

Через кілька годин після крадіжки з будинку місцевої жительки поліцейські затримали одного зі злодіїв, а його спільника — наступного дня

У Крижополі поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжках з приватних будинків. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу поліції з Вінниччини.

Спочатку поліція отримала повідомлення від 35-річної жительки Крижополя про те, що ввечері з її будинку зникли 1400 злотих і ювелірні вироби. Працівники поліції з’ясували, що до вчинення крадіжки причетні раніше судимі за майнові злочини місцеві жителі віком 29 та 48 років. 48-річного чоловіка затримали того ж дня (його взяли під цілодобовий домашній арешт), а наступного дня – його спільника.

Під час обшуку в помешканні одного з підозрюваних поліцейські вилучили частину викрадених речей, ніж і кастет.

За наявною оперативною інформацією, затримані причетні до кількох крадіжок з домоволодінь на території Тульчинського та сусідніх районів.

Відкрито кримінальні провадження, злодіям світить до шести років ув’язнення.