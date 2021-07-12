У Кропивницькому поліцейських підозрюють у вимаганні 3 тисяч доларів хабаря

У Кpoпивницькoму начальника слідчoгo відділeння та пoліцeйськoгo pайонного упpавління пoліції підозрюють у вимаганні 3 тисяч доларів хабара.

Про це Суспільному розповіла прессекретарка Державного бюро розслідувань у місті Миколаїв Ольга Проценко.

За її словами, поліцейські вимагали гроші у підозрюваного, який проходив у справі щодо нанесення тілесного ушкодження через необережність. Поліцейські пригрозили безпідставно змінити йому статтю – на умисне тяжке тілесне ушкодження, якщо він не заплатить гроші.

У такому випадку чоловікові загрожувало позбавлення волі на строк до 8 років, замість 2-х, як передбачала стаття. Поліцейських затримали після отримання всієї суми хабаря. Їм повідомили про підозру.

Поліцейських підозрюють за статтею «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Ольга Проценко сказала, що нині готують клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суспільне готове озвучити позицію підозрюваних будь-яким зручним для них способом.