У Кропивницькому затримали підозрюваного у вбивстві співмешканки

У Кропивницькому на селищі Новому затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 45-річної співмешканки.

Про це CBN поінформували у пресслужбі патрульної поліції області.

Вчора, близько 16-ї години, до поліції звернувся громадянин та повідомив про вбивство. Як виявилося, його товариш прийшов до нього на роботу та розповів, що вбив свою співмешканку.

Чоловік спочатку не повірив, адже той був напідпитку та поводив себе спокійно. Про випадок повідомив правоохоронців.

Інспектори прибули на місце події вулицю Металургів. Двері квартири їм ніхто не відчинив. Патрульні встановили її власника – родича співмешканців, який дав згоду на проникнення до житла, адже і сам не міг потрапити всередину.

Поліцейські викликали рятувальників. Разом з ними через вікно потрапили до квартири.

У помешканні вони виявили 46-річного чоловіка та його 45-річну співмешканку, яка мала явні тілесні ушкодження та не подавала ознак життя.

На місце події поліцейські викликали швидку медичну допомогу, яка констатувала смерть жінки та слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.

Підозрюваного затримали, йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.