У Кропивницькому затримали громадянина, який застосував вибуховий пристрій

Подія відбулася близько 19-ї години 19 грудня цього року по вулиці Євгена Тельнова. 35-річний житель Кіровоградської області з хуліганських мотивів привів в дію вибуховий пристрій, кинувши його між стінами двох житлових будинків. Унаслідок пригоди ніхто з громадян не травмувався, не зазнала руйнувань і споруда.

На місце пригоди виїхали представники управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група Кропивницького районного управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби поліції області. Було проведено огляд території та відпрацювання осіб, які перебували неподалік місця вибуху.

У результаті проведених заходів патрульні встановили особу громадянина. Ним виявився житель області. Під час подальших слідчих дій за місцем мешкання чоловіка було виявлено ще один вибуховий пристрій. Вилучені речові докази направлено для проведення експертиз.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області