У Кривому Розі чоловік вдарив хлопця ножем у живіт

У Кривому Розі хлопець посварився з 57-річним чоловіком та отримав серйозне ножове поранення живота.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

Злочин стався 18 січня в одній із квартир на території Довгинцівського району міста. Між 22-річним хлопцем та 57-річним чоловіком виник конфлікт. У ході з’ясування стосунків останній дістав ножа та вдарив ним свого опонента в живіт.

На щастя, потерпілий вижив. Його доставили до лікарні.

Зловмисник був затриманий. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.