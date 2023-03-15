У Кривому Розі чоловік вдарив ножем неповнолітнього

Під час сварки чоловік завдав 17-річному хлопцю удар ножем у плече. Потерпілого доставили до лікарні.

10 березня близько 19.00 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між 30-річним чоловіком та неповнолітнім в одному із закладів харчування на території Покровського району.

На місці події поліцейські встановили обставини злочину та нападника. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції