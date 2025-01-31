У Кривому Розі КП майже рік скидало забруднені води у річку Саксагань

36-річний начальник цеху одного із комунальних підприємств міста, в результаті неналежного виконання своїх службових обов’язків, допустив неконтрольований скид забруднених вод у річку Саксагань.

Поліцейські відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції внесли відомості в ЄРДР та встановили обставини злочину. Факт зафіксували співробітники екологічної інспекції та склали відповідний акт. За результатами інженерно-екологічної експертизи, забруднення річки тривало майже рік. Порушення вимог природоохоронного законодавства спричинило серйозні наслідки для довкілля.

15 січня слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції