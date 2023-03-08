У Кривому Розі п’яний водій протаранив карету «швидкої»: постраждали медики (фото)

У Кривому Розі нетверезий водій легковика влаштував ДТП із каретою швидкої допомоги.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на директора Дніпропетровського обласного центру медицини катастроф Радія Шевченка.

Аварія сталася 7 березня. 32-річний чоловік сів за кермо Hyindai у стані алкогольного сп’яніння. В результаті водій не впорався з керуванням та протаранив новий автомобіль «швидкої».

Обидва транспортні засоби отримали серйозні механічні пошкодження. Внаслідок аварії постраждали медики. У молодшої медсестри діагностували забій м’яких тканин голови, у фельдшера – забій грудної клітки та передньої черевної стінки зліва. Водій «швидкої» отримав забій лівого плечового суглоба.

У крові водія легковика виявили 1,8 проміле алкоголю.