У Кривому Розі патрульні затримали підозрюваного у вбивстві жінки (відео)

На лінію 102 зателефонувала стурбована містянка. Жінка повідомила, що разом із племінницею планувала їхати на дачу, але вона перестала виходити на зв’язок. Тітка приїхала до родички та виявила її тіло зі слідами насильницької смерті.

Патрульні негайно прибули на вулицю Маміна-Сибіряка та виявили у дворі велику кількість крові. Інформація про вбивство підтвердилась.

На місце події охоронці порядку викликали слідчих та кінологів. Слід привів службового собаку до річки.

Тим часом інспектори опитали сусідів, які повідомили про чоловіка, який інколи навіть силою намагався нав’язати стосунки між ним та загиблою.

Патрульні встановили місцеперебування ймовірного вбивці та відразу ж вирушили за адресою.

Поліцейські зайшли у двір та під час обстеження території виявили на горищі ймовірного вбивцю.

Патрульні негайно затримали його та передали слідчим Криворізького районного управління поліції.

Відомо, що слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Патрульна поліція України