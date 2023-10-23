У Кривому Розі підлітка жорстоко побили та пограбували

У Кривому Розі 15-річний хлопець опинився в лікарні після того, як його побили та пограбували серед білого дня.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Злочин стався 21 жовтня близько 15:00. Біля покинутої будівлі профілакторію на вулиці Прирічній на підлітка напав невідомий. Він завдав йому кількох ударів по голові, після чого втік з його телефоном, ключами та гаманцем.

«Швидка» доставила потерпілого до міської лікарні №8. Працівниками поліції вживаються оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Розпочато досудове розслідування за ч .4 ст. 187 КК України.