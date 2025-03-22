У Кривому Розі засуджено хлопця, який побив кривдника матері

Чоловік, за словами жінки, регулярно пиячив та знущався з неї.

Хлопець побив кривдника своєї матері у Кривому Розі, спричинивши черепно-лицьову травму у чоловіка. Суд вже визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться на порталі Єдиного реєстру судових рішень.

Інцидент стався 19 листопада 2024 року приблизно о 23:00. За даними слідства, мати зателефонувала сину і попросила його допомогти забрати речі від її знайомого, з яким вона проживала.

Цей чоловік, за словами жінки, регулярно пиячив та знущався з неї.

По прибуттю до вказаної адреси юнак почав допомагати матері збирати речі. Проте за кілька хвилин у нього виник конфлікт з кривдником жінки, який переріс у бійку.

“Перебуваючи поруч з потерпілим, юнак став хаотично завдавати йому затиснутими в кулак руками та взутими ногами не менше 7-10 ударів в ділянку голови та обличчя, тулубу, спричинивши, згідно з висновком судової-медичної експертизи № 2218 (2198-24р.) від 06.12.2024, тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-лицьової травми у сукупності ушкоджень (синці, перелом кісток обличчя ускладнені гемосинусом), які за своїм характером належать до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості”, — йдеться у документі.

Під час засідання суду юнак визнав свою провину у завдаванні тілесних ушкоджень чоловіку, який ображав його матір. Суд визнав юнака винним за ч. 1 ст. 122 КК України, за ознаками умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, яка передбачає покарання у виді обмеження волі строком на один рік. // ТСН