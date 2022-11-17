У Кривому Розі затримали підозрюваного у пограбуванні жінки
Нападник вдарив 64-річну потерпілу рукою по голові та заволодів її сумочкою з особистими речами.
Злочин стався 8 листопада на одній із вулиць Металургійного району м. Кривий Ріг. Працівники відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції встановили, що злочин скоїв 43-річний житель Нікопольського району.
Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
15 листопада чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Слідчим суддею йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького РУП