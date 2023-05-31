У Кривому Розі затримали підозрюваного у розбещенні малолітньої дитини
Чоловік вчинив розпусні дії відносно 9-річної дівчинки та залишив місце злочину.
Подія сталася 29 травня близько 13:00 в одному із під’їздів будинку на території Довгинцівського району міста. Правоохоронці встановили, що дитина гралась з друзями у дворі свого будинку та пішла додому попити води. В цей час за нею у під’їзд зайшов чоловік та почав вчиняти розпусні дії відносно дівчинки.
Поліцейські відділення поліції №1 Криворізького РУП провели першочергові слідчі дії та затримали 20-річного місцевого жителя в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.
Слідчі заходи відбулися спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького районного управління поліції
Tweet