У Кривому Розі затримали підозрюваного у розбещенні малолітньої дитини

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Чоловік вчинив розпусні дії відносно 9-річної дівчинки та залишив місце злочину.

Подія сталася 29 травня близько 13:00 в одному із під’їздів будинку на території Довгинцівського району міста.  Правоохоронці встановили, що дитина гралась з друзями у дворі свого будинку та пішла додому попити води. В цей час  за нею у під’їзд зайшов чоловік та почав вчиняти розпусні дії відносно дівчинки.

поліція кривого рогу затримала підозрюваного у розбещенні малолітньої дитини

Поліцейські відділення поліції №1 Криворізького РУП провели першочергові слідчі дії  та затримали 20-річного місцевого жителя в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Слідчі заходи відбулися спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області 
за матеріалами Криворізького районного управління поліції

 

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