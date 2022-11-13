У Кривому Розі зловмисник вдарив чоловіка шилом у живіт

Між чоловіками виникла сварка, під час якої 35-річний зловмисник вдарив потерпілого шилом у живіт.

Злочин стався 11 листопада на одній із вулиць в Інгулецькому районі. 56-річного потерпілого з тяжкою травмою доставили до лікарні.

Поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького РУП встановили особу зловмисника та одразу затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці правоохоронці вилучили знаряддя злочину – шило.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції