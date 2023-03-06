У Куп’янську викрито ще одну поплічницю окупантів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 36-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, під час окупації Куп’янська місцева мешканка добровільно погодилась співпрацювати з ворогом. Жінка обійняла посаду «исполняющей обязанности специалиста отдела культуры, молодежи и спорта Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Колаборантка займалась реєстрацією кореспонденції та підготовкою документів, пов’язаних з діяльністю відділу.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура