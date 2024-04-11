У Києві адвокатесса отримала підозру за підробку документів для крадіжки ₴4 млн.
Прокурори САП повідомили про підозру столичному адвокату. Фігурантка підробила лист районного суду, аби заволодіти коштами у розмірі 4 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Що встановило слідство
Адвокат підробила супровідний лист Печерського районного суду міста Києва та використала інші підробленні документи для заволодіння шляхом обману грошовими коштами у сумі понад 4 млн грн, які були заарештовані в межах розслідування іншого кримінального провадження та передані в управління АРМА.
Що загрожує підозрюваній
Дії адвоката кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.