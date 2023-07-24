У Києві чоловік до смерті побив битою перехожого

Між незнайомцями виникла словесна суперечка, під час якої фігурант наніс тяжкі тілесні ушкодження 66-річному потерпілому дерев’яною битою. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Якубовського між чоловіками сталась бійка, в результаті якої один з них отримав численні травми голови та тулуба. На місце події негайно прибули лікарі швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину.

Заступник начальника – начальник кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Максим Строк розповів, що за підозрою у скоєнні злочину на місці події правоохоронці затримали 33-річного киянина:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що фігурант разом зі своїм товаришем гуляючи у Голосіївському районі, натрапили на незнайомого чоловіка, що відпочивав на одній з лавочок. Порушник почав чіплятись до незнайомця, аби той пішов відпочивати в інше місце, чим спровокував конфлікт. У ході сварки зловмисник взяв дерев’яну биту та піднявши 66-річного потерпілого з лавки почав хаотично наносити йому удари. Втекти після скоєного правопорушнику завадили співробітники полку поліції особливого призначення № 1, які несли службу неподалік. Потерпілого з численними травмами госпіталізували у лікарню, де він помер».

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази. Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

«Наразі проводиться досудове розслідування та призначені відповідні експертизи. За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру та направлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додав Максим Строк.

Відділ комунікації поліції Києва