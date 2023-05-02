Виправдовував ракетні удари по столиці – повідомлено про підозру киянину

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, у червні–серпні 2022 року підозрюваний, використовуючи власний акаунт в соціальній мережі, поширював матеріали з виправдовуванням і визнанням правомірною збройної агресії рф проти України та глорифікацією її учасників.

У своїх дописах він виправдовував ракетні удари по столиці, а також заперечував факти воєнних злочинів держави-агресора, вчинених окупантами в Бучі.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

Київська міська прокуратура