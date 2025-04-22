У Києві чоловік отримав вогнепальне поранення

Потерпілого госпіталізовано. На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.

Повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці із вогнепальним пораненням надійшло сьогодні о 08:50. За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, поліцейські територіального підрозділу, кінологи та медики.

На цей час потерпілому надається медична допомога. Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство.

Відділ комунікації поліції Києва