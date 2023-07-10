У Києві чоловік убив батька та травмував матір

Зловмисник ножем двічі вдарив родича в шию та завдав тілесних ушкоджень своїй матері, яка також була в квартирі та намагалась заспокоїти сина. Вже через півгодини підозрюваного затримали патрульні поліцейські за отриманим орієнтуванням від чергового по місту. За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що у квартирі на вулиці Пантелеймона Куліша вони виявили чоловіка з ножовим пораненням шиї без ознак життя. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Зі слів начальника слідчого відділення Дніпровського управління поліції Валерія Джуса, провівши низку слідчих та оперативних заходів поліцейські встановили, що потерпілий отримав несумісні із життям поранення під час раптового конфлікту з сином, який прийшов додому напідпитку:

«Батько почав сварити сина через його асоціальний спосіб життя, натомість чоловік схопив зі столу кухонний ніж та двічі вдарив ним родича в шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Порушник також завдавав тілесних ушкоджень матері, яка намагалась втрутитись у конфлікт та втік із дому, викинувши знаряддя злочину у ванну. Зловмисника неподалік від місця скоєння злочину розшукали патрульні поліцейські, які оперативно відпрацювали отримане орієнтування по підозрюваному. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець, 1997 року народження, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а ми затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України -умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Після отримання результатів судової медичної експертизи поліцейські кваліфікують протиправні дії чоловіка відносно матері.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», — зазначив Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва