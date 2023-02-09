Притягнуто до відповідальності втікачку з Енергодару, яка стверджувала, що Україна сама почала війну проти своїх людей

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 7 лютого 2023 року повідомлено про підозру 65-річній переселенці з м. Енергодар, яка заперечувала збройну агресію російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, жінка під час соцопитування до Дня Соборності на відеокамеру заявила, що Україна сама почала війну проти своїх людей. При цьому вона відмовилась відповідати на питання: «Хто окупував м. Тростянець Сумської області в лютому 2022 року».

Правоохоронці оперативно встановили особу жінки та притягли її до відповідальності. Відповідно до висновку спеціаліста, наданий для дослідження відеозапис із висловлюваннями підозрюваної містить усі ознаки виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура