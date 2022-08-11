У Чернівцях 6-річна донька грумерки жорстоко вбила собаку

У Чернівцях 6-річна дівчинка проникла на терасу чужого будинку і вбила маленького йоркширського тер’єра.

Дитина знущалася з собаки протягом 20 хвилин, кидала його об підлогу та била ногою по голові, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

На терасі був також інший, великий пес. На відео видно, як він намагався захистити йорка від побоїв.

На жаль, песик загинув.

Відео знущань опублікував один з Telegram-каналів.

Також на каналі повідомили, що дівчинка є донькою відомої у місті грумерки.

Команда UAnimals звернулась із заявою до поліції стосовно вбивства собаки та підготувала заяву-повідомлення до Служби у справах дітей.

“Шестирічна дівчинка була без нагляду і за цей безжалісний вчинок відповідальність мають понести батьки.

Закликаємо правоохоронні органи відреагувати на цю ситуацію, адже з жорстокого поводження з тваринами починається жорстоке поводження з людьми. Про хід справи ми повідомимо згодом”, – написали зоозахисники. // УП