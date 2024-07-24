У Києві чоловіка судитимуть за вбивство сусіда

Під час спільного розпиття спиртних напоїв між 47–річним потерпілим та 44-річним порушником відбулась сварка, у ході якої останній кулаками завдав численних ударів чоловіку у голову. Внаслідок отриманих поранень потерпілий загинув на місці події.

Подія трапилась у жовтні минулого року – до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в квартирі на одній з вулиць в Оболонському районі він виявив мертвим свого знайомого.

На місці події правоохоронці опитали заявника, який розповів що напередодні він спілкувався з потерпілим. Однак наступного дня, нібито не додзвонившись до сусіда, киянин виявив його без ознак життя у власній квартирі.

Втім, у ході подальших слідчих та розшукових дій правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний сам 44-річний заявник, який намагався уникнути відповідальності, вигадавши іншу версію подій.

Насправді зловмисник прийшов у гості до загиблого та чоловіки спільно розпивали алкоголь. Надалі між приятелями виникла сварка, у ході якої фігурант накинувся на господаря та завдав йому численних ударів кулаками у голову, внаслідок яких останній загинув.

Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва