На Київщині у ДТП через п’яного водія загинула дитина (фото)

Поблизу Макарова нетверезий водій зіткнувся з деревом.

У Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув дворічний хлопчик, ще 2 дітей і 4 дорослих постраждало.

Як повідомляє поліція Київської області у Telegram, подія сталася в центрі села Ніжиловичі, вчора, близько 23 години.

Зокрема, за попередніми даними, 46-річний водій “Skoda” з явними ознаками сп’яніння не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.

“Кермувальник і 6 пасажирів, які перебували в авто, отримали ушкодження різної тяжкості. Серед них 3 дітей – віком 15, 8 та 2 років. Найменший хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Іншим – медики надають допомогу, встановлюються діагнози”, – сказано у повідомленні. // УНІАН