У Києві чоловіка затримали за серію розбійних нападів

Серед потерпілих від дій зловмисника – батько з 8-річною донькою. Чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у дитини рюзкак. Йому загрожує до пʼятнадцяти років увʼязнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про розбійний напад на вулиці Машинобудівній, що у Солом’янському районі міста. Потерпілий йшов вулицею з восьмирічною дитиною, коли до них підійшов зловмисник з ножем та почав вимагати гроші, які нібито могли знаходились в дитячому рюкзаку. Віддавши наплічник, в якому був телефон, потерпілий викликав наряд поліції.

Під час відпрацювання даного інциденту патрульні поліцейські зупинили порушника. Ним виявився раніше судимий киянин, 1998 року народження. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції. У подальшому слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В ході розслідування злочину співробітники сектору кримінальної поліції територіального підрозділу провели аналіз відео з камер спостереження та встановили, що у цей же день фігурант скоїв аналогічні напади на ще двох людей. У цих випадках він відібрав у потерпілих гроші та навушники.

За процесуального погодження окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, спрямований на заволодіння майном в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до пʼятнадцяти років. Поліцейські проводять подальшу перевірку причетності чоловіка до інших аналогічних злочинів, скоєних на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва