У Києві чоловіка затримали за вбивство знайомої

Зловмисник завдав численних ударів ногами, руками та невідомим тупим предметом по тілу жінки, після чого втік з місця скоєння злочину. Правоохоронці протягом години затримали нападника. Тепер чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у квартирі на вулиці Каунаська вона виявила свою знайому без ознак життя. Зі слів заявниці, у жінки на тілі є кров та синці. За вказаною адресою негайно прибули лікарі, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативні працівники та дільничні офіцери територіального підрозділу.

Слідчий Дніпровського управління поліції Юрій Черниш розповів, на місці події правоохоронці виявили невідому з ознаками насильницької смерті та негайно розпочали пошуки причетних до злочину осіб:

«Провівши низку слідчих та розшукових заходів ми встановили, що до вбивства жінки причетний її знайомий, який того дня у неї гостював. Це – раніше судимий за майнові злочини киянин, 1987 року народження. Зловмисник наніс потерплій руками, ногами та невідомим тупим предметом несумісні з життям травми голови та тіла, внаслідок яких жінка померла в кроткий проміжок часу. Після скоєного він втік додому, де менше ніж за годину його розшукали дільничні офіцери поліції Анатолій Пустовіт та Валерій Катюха. На одязі та руках чоловіка бути сліди, схожі на кров та він мав ознаки наркотичного сп’яніння. Ми затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Яким чином порушник потрапив до квартири знайомої та мотиви тяжкого злочину наразі з’ясовуються. Для остаточного встановлення причини смерті тіло потерпілої направлено на судово-медичну експертизу».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування», – зазначив Юрій Черниш.

Відділ комунікації поліції Києва