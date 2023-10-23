У Києві дільничні офіцери поліції затримали чоловіка, який убив 14-річного хлопця

Під час раптового конфлікту зловмисник вдарив 14-річного хлопця ножем у груди. Від отриманої травми дев’ятикласник помер на місці. Місцевому мешканцю загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

Вчора ввечері до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що поруч з багатоповерхівкою на вулиці Празькій вони констатували смерть неповнолітнього хлопця. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції, слідчо-оперативні групи Дніпровського та Головного управлінь поліції, а також ювенальні поліцейські та кінологи.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Юрій Черниш, потерпілий отримав несумісні з життям травми внаслідок конфлікту з незнайомцем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння:

«Спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди. Після скоєного нападник залишив місце вчинення злочину, а очевидці викликали «швидку». Лікарі близько півгодини намагались реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть. Ми поспілкувались зі свідками події та негайно розпочали пошук підозрюваного. Дільничні офіцери поліції Валентин Павленко та Богдан Опанасенко розшукали чоловіка за місцем проживання. Знаряддя злочину – ніж, зі слідами бурого кольору, зловмисник попросив сховати свою сусідку. Ми вилучили речовий доказ з її квартири та направили на відповідну експертизу. Тіло загиблого також направлено на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті».

Слідчі затримали киянина, 1977 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування», – додав Юрій Черниш.

Відділ комунікації поліції Києва